В 1-м сезоне шоу «Кризисный менеджер» финансовый консультант и бизнес-коуч Никита Непряхин возьмется помочь людям, у которых есть серьезные сложности с деньгами. Каждый выпуск будет посвящен отдельной семье, переживающей кризис. Например, Татьяна Ревякина имеет ученую степень и долгое время работала в банке. После рождения детей она ушла в декрет, а ее кипучая деятельность и амбициозные проекты не приносят выгоды. Пополнением семейного бюджета занимается супруг женщины Иван, но его зарплаты не хватает почти ни на что: ни на одежду, ни на запчасти для машины. Непряхин разберет доходы и расходы семьи, после чего научит не тратить впустую.