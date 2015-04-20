Никита Непряхин давно зарекомендовал себя как талантливого специалиста по бизнес-процессам. Он знает, что делать в неприятных ситуациях и как удержаться на плаву, даже когда денег недостаточно. В проекте «Кризисный менеджер» он попытается помочь семьям, которые находятся на грани отчаяния. У каждой из них своя история: кто-то погряз в долгах и выбивается из сил, чтобы выплатить ипотеку, кому-то недостаточно средств из-за больших запросов детей. Ведущий поделится своим опытом и расскажет, как правильно планировать бюджет, делать покупки и откладывать деньги на важные цели.