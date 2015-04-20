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Постер телешоу Кризисный менеджер
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Киноафиша Сериалы Кризисный менеджер

Кризисный менеджер (2015 - 2015)

Кризисный менеджер 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность телешоу 16 часов 0 минут

О чем телешоу

Никита Непряхин давно зарекомендовал себя как талантливого специалиста по бизнес-процессам. Он знает, что делать в неприятных ситуациях и как удержаться на плаву, даже когда денег недостаточно. В проекте «Кризисный менеджер» он попытается помочь семьям, которые находятся на грани отчаяния. У каждой из них своя история: кто-то погряз в долгах и выбивается из сил, чтобы выплатить ипотеку, кому-то недостаточно средств из-за больших запросов детей. Ведущий поделится своим опытом и расскажет, как правильно планировать бюджет, делать покупки и откладывать деньги на важные цели.

В ролях
В ролях
Никита Непряхин
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Сезоны
Кризисный менеджер - Сезон 1 Сезон 1
2015, 20 эпизодов
 
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