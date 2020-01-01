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Постер к 1-му сезону телешоу Дети делают мультфильмы
Киноафиша Сериалы Дети делают мультфильмы Сезоны Сезон 1

Дети делают мультфильмы 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 28 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Дети делают мультфильмы»

В 1-м сезоне шоу «Дети делают мультфильмы» появятся маленькие участники с богатым внутренним миром. Как и каждый ребенок, они увлеченно познают мир и имеют совершенно невозможные фантазии. Однако создатели программы считают, что их идеи можно реализовать в анимации. Дети рисуют персонажей или создают их из подручных материалов, а талантливые взрослые помогают перенести все это на большой экран. В конце каждого эпизода художник-аниматор вместе со своими подопечными представляет получившийся мультфильм. Результат оказывается ничуть не хуже профессиональных лент, а порой еще увлекательнее.

Список серий 1-го сезона телешоу «Дети делают мультфильмы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2020
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2020
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2020
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2020
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2020
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2020
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
1 января 2020
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
1 января 2020
График выхода всех сериалов
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