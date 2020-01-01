В 1-м сезоне шоу «Дети делают мультфильмы» появятся маленькие участники с богатым внутренним миром. Как и каждый ребенок, они увлеченно познают мир и имеют совершенно невозможные фантазии. Однако создатели программы считают, что их идеи можно реализовать в анимации. Дети рисуют персонажей или создают их из подручных материалов, а талантливые взрослые помогают перенести все это на большой экран. В конце каждого эпизода художник-аниматор вместе со своими подопечными представляет получившийся мультфильм. Результат оказывается ничуть не хуже профессиональных лент, а порой еще увлекательнее.