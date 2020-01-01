Большинство анимационных лент создается для юной публики, однако мало кто учитывает реальные потребности детей при работе над мультиками. Проект «Дети делают мультфильмы» постарается разобраться с этой несправедливостью. В студии программы появятся маленькие фантазеры, имеющие много идей, на основе которых можно создать целый мультфильм. Профессиональный художник-аниматор поможет воплотить мечты участников в жизнь, научив их рисовать и работать с другими материалами. Дети попробуют себя в качестве творцов и попытаются самостоятельно оживить придуманные сказки.