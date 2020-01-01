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Постер телешоу Дети делают мультфильмы
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Киноафиша Сериалы Дети делают мультфильмы

Дети делают мультфильмы (2020 - 2020)

Дети делают мультфильмы 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 11 минут
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность телешоу 1 час 28 минут

О чем телешоу

Большинство анимационных лент создается для юной публики, однако мало кто учитывает реальные потребности детей при работе над мультиками. Проект «Дети делают мультфильмы» постарается разобраться с этой несправедливостью. В студии программы появятся маленькие фантазеры, имеющие много идей, на основе которых можно создать целый мультфильм. Профессиональный художник-аниматор поможет воплотить мечты участников в жизнь, научив их рисовать и работать с другими материалами. Дети попробуют себя в качестве творцов и попытаются самостоятельно оживить придуманные сказки.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Дети делают мультфильмы - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
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