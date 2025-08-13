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Бабочка - 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бабочка
Киноафиша Сериалы Бабочка Сезоны Сезон 1

Butterfly
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бабочка»

В 1-м сезоне сериала «Бабочка» события разворачиваются в современности в Южной Корее. Немолодой мужчина по имени Дэвид Юнг, приехавший несколько лет назад из США, проживает здесь вместе со своей семьей. На первый взгляд, это обычный служащий в отставке. Однако на деле Дэвид – загадочный и крайне непредсказуемый агент американской разведки, отошедший от дел. Он хочет забыть о прошлом, но оно не собирается забывать о нем. Когда на его след выходит молодая социопатичная шпионка Ребекка, герой понимает, что бывшее начальство решило отомстить ему за давнюю ошибку. Если он не решит проблему, ему грозит смерть.

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График выхода новых серий Бабочка 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2025
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2025
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2025
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2025
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2025
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2025
График выхода всех сериалов
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