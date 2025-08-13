В 1-м сезоне сериала «Бабочка» события разворачиваются в современности в Южной Корее. Немолодой мужчина по имени Дэвид Юнг, приехавший несколько лет назад из США, проживает здесь вместе со своей семьей. На первый взгляд, это обычный служащий в отставке. Однако на деле Дэвид – загадочный и крайне непредсказуемый агент американской разведки, отошедший от дел. Он хочет забыть о прошлом, но оно не собирается забывать о нем. Когда на его след выходит молодая социопатичная шпионка Ребекка, герой понимает, что бывшее начальство решило отомстить ему за давнюю ошибку. Если он не решит проблему, ему грозит смерть.