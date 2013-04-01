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Постер к 1-му сезону телешоу Дом мечты
Киноафиша Сериалы Дом мечты Сезоны Сезон 1

Дом мечты 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Дом мечты»

В 1-м сезоне шоу «Дом мечты» Маргарита Челмакова отправится знакомиться с собственниками недвижимости. Они не совсем довольны тем, как обустроены их дома, и хотели бы многое изменить. Ведущая выяснит, что именно не нравится хозяевам и каким они видят идеальное жилище. В соответствии с этими предпочтениями будет разработан проект совершенно нового дома. Мастера по ремонту, принимающие участие в проекте, – настоящие профессионалы своего дела. Они воссоздадут все в точности, как хотят герои программы. С их легкой руки дом до неузнаваемости изменится, что станет неожиданным, но приятным сюрпризом для хозяев.

Список серий 1-го сезона телешоу «Дом мечты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2013
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2013
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2013
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2013
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2013
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2013
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
12 мая 2013
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2013
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
30 сентября 2013
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
7 октября 2013
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
14 октября 2013
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
21 октября 2013
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
28 октября 2013
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
5 ноября 2013
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
11 ноября 2013
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
18 ноября 2013
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
2 декабря 2013
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
2 декабря 2013
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
9 декабря 2013
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
16 декабря 2013
Выпуск 21
Сезон 1 Серия 21
23 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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