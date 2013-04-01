В 1-м сезоне шоу «Дом мечты» Маргарита Челмакова отправится знакомиться с собственниками недвижимости. Они не совсем довольны тем, как обустроены их дома, и хотели бы многое изменить. Ведущая выяснит, что именно не нравится хозяевам и каким они видят идеальное жилище. В соответствии с этими предпочтениями будет разработан проект совершенно нового дома. Мастера по ремонту, принимающие участие в проекте, – настоящие профессионалы своего дела. Они воссоздадут все в точности, как хотят герои программы. С их легкой руки дом до неузнаваемости изменится, что станет неожиданным, но приятным сюрпризом для хозяев.