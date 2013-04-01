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Киноафиша Сериалы Дом мечты

Дом мечты (2013 - 2013)

Дом мечты 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 8 часов 24 минуты

О чем телешоу

«Дом мечты» – телевизионная программа, которая вышла в эфир на канале «Загородный». Она фокусируется на теме строительства и реконструкции недвижимости. Целью проекта является помощь участникам в создании идеального жилища, о котором они мечтали. Героями станут самые обычные люди, недовольные тем, в каких условиях живут. Ведущая Рита Челмакова узнает все об их предпочтениях и видении комфортного быта, после чего за дело возьмется команда профессиональных дизайнеров и ремонтников. Проведенные работы приведут к невероятным результатам, а хозяева, вернувшись в свой дом, не узнают его.

В ролях
В ролях
Маргарита Челмакова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Дом мечты - Сезон 1 Сезон 1
2013, 21 эпизод
 
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