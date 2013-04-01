«Дом мечты» – телевизионная программа, которая вышла в эфир на канале «Загородный». Она фокусируется на теме строительства и реконструкции недвижимости. Целью проекта является помощь участникам в создании идеального жилища, о котором они мечтали. Героями станут самые обычные люди, недовольные тем, в каких условиях живут. Ведущая Рита Челмакова узнает все об их предпочтениях и видении комфортного быта, после чего за дело возьмется команда профессиональных дизайнеров и ремонтников. Проведенные работы приведут к невероятным результатам, а хозяева, вернувшись в свой дом, не узнают его.