В 1-м сезоне шоу «Детали. Новейшая история» ведущая Любовь Камырина вместе с коллегами по журналистскому делу расскажет о российских и мировых новостях. Они будут касаться известных личностей, которые влияют на современную культуру, спорт и социальную жизнь. В первом выпуске репортеры отправятся в Киев, где застанут протест активисток из группы Femen. Они возьмут интервью у одной из богатейших женщин шансона Ваенги Елены, познакомят с ее семьей и близкими людьми, а также зададут провокационные вопросы. Будет также репортаж из Новосибирска, где высоко развита похоронная культура.