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Постер к 1-му сезону телешоу Детали. Новейшая история
Киноафиша Сериалы Детали. Новейшая история Сезоны Сезон 1

Детали. Новейшая история 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Детали. Новейшая история»

В 1-м сезоне шоу «Детали. Новейшая история» ведущая Любовь Камырина вместе с коллегами по журналистскому делу расскажет о российских и мировых новостях. Они будут касаться известных личностей, которые влияют на современную культуру, спорт и социальную жизнь. В первом выпуске репортеры отправятся в Киев, где застанут протест активисток из группы Femen. Они возьмут интервью у одной из богатейших женщин шансона Ваенги Елены, познакомят с ее семьей и близкими людьми, а также зададут провокационные вопросы. Будет также репортаж из Новосибирска, где высоко развита похоронная культура.

Список серий 1-го сезона телешоу «Детали. Новейшая история» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 декабря 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 декабря 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 декабря 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 декабря 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
25 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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