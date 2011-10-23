Формат программы «Детали. Новейшая история» сильно отличается от «Деталей» – «старшего брата», несмотря на то что над проектами работали одни и те же люди. Еженедельная передача выходит по субботам, чтобы осветить самые важные новости из мира шоу-бизнеса, которые произошли за минувшую неделю. Команда профессионалов расскажет о последних скандалах и слухах, покажет эксклюзивные репортажи со значимых мероприятий, а журналисты возьмут интервью у звезд российской эстрады, кино, спорта и даже у политических активистов. Ведет шоу Любовь Камырина.