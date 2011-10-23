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Постер телешоу Детали. Новейшая история
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Киноафиша Сериалы Детали. Новейшая история

Детали. Новейшая история (2011 - 2011)

Детали. Новейшая история 18+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 8 часов 0 минут

О чем телешоу

Формат программы «Детали. Новейшая история» сильно отличается от «Деталей» – «старшего брата», несмотря на то что над проектами работали одни и те же люди. Еженедельная передача выходит по субботам, чтобы осветить самые важные новости из мира шоу-бизнеса, которые произошли за минувшую неделю. Команда профессионалов расскажет о последних скандалах и слухах, покажет эксклюзивные репортажи со значимых мероприятий, а журналисты возьмут интервью у звезд российской эстрады, кино, спорта и даже у политических активистов. Ведет шоу Любовь Камырина.

В ролях
В ролях
Любовь Камырина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Детали. Новейшая история - Сезон 1 Сезон 1
2011, 10 эпизодов
 
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