В 1-м сезоне шоу «Съешьте это немедленно» ведущие проекта Таша Строгая и Наташа Стефаненко вместе с профессиональными кулинарами Константином Ивлевым и Юрием Рожковым раскрывают зрителям секреты приготовления различных блюд. Все вместе ведущие учат героев, как правильно готовить, чтобы блюдо получилось не только вкусной, но и полезной. Помимо этого, они стараются поменять отношение скептически настроенных героев к приготовлению блюд и доказать, что готовка может быть еще и весьма увлекательным занятием. Кулинары смело предлагают героям освоить экзотические блюда, к примеру окуней, запеченных в морской соли.