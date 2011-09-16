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Постер к 1-му сезону телешоу Съешьте это немедленно
Киноафиша Сериалы Съешьте это немедленно Сезоны Сезон 1

Съешьте это немедленно 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 40
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Съешьте это немедленно»

В 1-м сезоне шоу «Съешьте это немедленно» ведущие проекта Таша Строгая и Наташа Стефаненко вместе с профессиональными кулинарами Константином Ивлевым и Юрием Рожковым раскрывают зрителям секреты приготовления различных блюд. Все вместе ведущие учат героев, как правильно готовить, чтобы блюдо получилось не только вкусной, но и полезной. Помимо этого, они стараются поменять отношение скептически настроенных героев к приготовлению блюд и доказать, что готовка может быть еще и весьма увлекательным занятием. Кулинары смело предлагают героям освоить экзотические блюда, к примеру окуней, запеченных в морской соли.

Список серий 1-го сезона телешоу «Съешьте это немедленно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 сентября 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 сентября 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 сентября 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 сентября 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 сентября 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 сентября 2011
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 сентября 2011
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
10 октября 2011
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
17 октября 2011
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 октября 2011
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
31 октября 2011
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
7 ноября 2011
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
13 ноября 2011
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
21 ноября 2011
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
28 ноября 2011
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
4 декабря 2011
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
11 декабря 2011
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
18 декабря 2011
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
25 декабря 2011
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
25 марта 2012
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
1 апреля 2012
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
10 апреля 2012
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
16 апреля 2012
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
23 апреля 2012
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
1 мая 2012
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
10 мая 2012
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
14 мая 2012
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
19 мая 2012
Серия 35
Сезон 1 Серия 35
26 мая 2012
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
2 июня 2012
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
10 июня 2012
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
18 июня 2012
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
23 июня 2012
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
2 июля 2012
График выхода всех сериалов
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