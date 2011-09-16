Съешьте это немедленно (2011 - 2012)

Супруг жалуется, что вы снова пересушили мясо или что бефстроганов очень трудно разжевать? Если это про вас, ведущие телепроекта «Съешьте это немедленно» призывают вас не расстраиваться и скорее включать шоу. Ведущие проекта «Снимите это немедленно!» решили попробовать себя в новом амплуа. Теперь они учат людей не только как хорошо выглядеть, но и как удивить гостей изысканными блюдами. В кулинарном проекте Таше Строгой и Наташе Стефаненко оказывают помощь профессиональные повара Константин Ивлев и Юрий Рожков.