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Киноафиша Сериалы Съешьте это немедленно

Съешьте это немедленно (2011 - 2012)

Съешьте это немедленно 18+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 32 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 21 час 20 минут

О чем телешоу

Супруг жалуется, что вы снова пересушили мясо или что бефстроганов очень трудно разжевать? Если это про вас, ведущие телепроекта «Съешьте это немедленно» призывают вас не расстраиваться и скорее включать шоу. Ведущие проекта «Снимите это немедленно!» решили попробовать себя в новом амплуа. Теперь они учат людей не только как хорошо выглядеть, но и как удивить гостей изысканными блюдами. В кулинарном проекте Таше Строгой и Наташе Стефаненко оказывают помощь профессиональные повара Константин Ивлев и Юрий Рожков. 

В ролях
В ролях
Наташа Стефаненко
Наталья Фролова
Юрий Рожков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Съешьте это немедленно - Сезон 1 Сезон 1
2011, 40 эпизодов
 
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