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Постер к 1-му сезону телешоу Хроники московского быта
Киноафиша Сериалы Хроники московского быта Сезоны Сезон 1

Хроники московского быта 16+
Название Сезон 1
Количество серий 84
Продолжительность сезона 56 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Хроники московского быта»

В 1-м сезоне шоу «Хроники московского быта» ведущий Алексей Митрофанов рассказывает о том, что мода, детали домашнего обихода и уклад простых людей являются важными частями истории. Они ничуть не меньше, а то и больше отражают то, как стремительно меняется жизнь. Например, в наши дни супруг у человека может быть много, а проблемы в отношениях остались те же, что и 20, и полвека назад. Жизнь на две семьи тяжела. При этом две семьи были и у маршала Тухачевского, и у композитора Дунаевского, да и танцовщик Марис Лиепа имел неоднозначные связи. Эти и еще многие другие захватывающие истории из разных эпох в проекте Алексея Митрофанова.

Список серий 1-го сезона телешоу «Хроники московского быта» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пропал с экрана
Сезон 1 Серия 1
TBA
Наряды кремлевских жен
Сезон 1 Серия 2
TBA
Смерть со второго дубля
Сезон 1 Серия 3
TBA
Съедобная утопия
Сезон 1 Серия 4
TBA
Доза для мажора
Сезон 1 Серия 5
TBA
Звездная жилплощадь
Сезон 1 Серия 6
TBA
Страна спекулянтов
Сезон 1 Серия 7
TBA
Одинокая старость звезд
Сезон 1 Серия 8
TBA
Кремлевская охота
Сезон 1 Серия 9
TBA
Убить генсека
Сезон 1 Серия 10
TBA
Звездные отцы-одиночки
Сезон 1 Серия 11
TBA
Вырезка и кости
Сезон 1 Серия 12
TBA
Диагноз для вождя
Сезон 1 Серия 13
TBA
Визит людоеда
Сезон 1 Серия 14
TBA
Первая древнейшая
Сезон 1 Серия 15
TBA
Операция Кооперация
Сезон 1 Серия 16
TBA
Любовь без штампа
Сезон 1 Серия 17
TBA
Секс, ложь, видео
Сезон 1 Серия 18
TBA
Когда женщина пьёт
Сезон 1 Серия 19
TBA
Кино за три копейки
Сезон 1 Серия 20
TBA
Предчувствие смерти
Сезон 1 Серия 21
TBA
Двоеженцы
Сезон 1 Серия 22
TBA
Любимчики власти
Сезон 1 Серия 23
TBA
Когда не было кино
Сезон 1 Серия 24
TBA
Трагедии звёздных матерей
Сезон 1 Серия 25
TBA
Страсти по антиквариату
Сезон 1 Серия 26
TBA
Эпизод #27
Сезон 1 Серия 27
TBA
Молодой муж
Сезон 1 Серия 28
TBA
Смерть фанатки
Сезон 1 Серия 29
TBA
Последний полет
Сезон 1 Серия 30
TBA
Исцели себя сам
Сезон 1 Серия 31
TBA
Советская прислуга
Сезон 1 Серия 32
TBA
Брак по расчету
Сезон 1 Серия 33
TBA
Бездетные звезды
Сезон 1 Серия 34
TBA
Курортный роман
Сезон 1 Серия 35
TBA
Диеты советского времени
Сезон 1 Серия 36
TBA
Свидание с бормашиной
Сезон 1 Серия 37
TBA
Декольте
Сезон 1 Серия 38
TBA
Человек не родился
Сезон 1 Серия 39
TBA
Звезду на нары
Сезон 1 Серия 40
TBA
Советский Отелло
Сезон 1 Серия 41
TBA
Советские миллионерши
Сезон 1 Серия 42
TBA
Красным по голубому
Сезон 1 Серия 43
TBA
Сталин и чужие жены
Сезон 1 Серия 44
TBA
Кремлевские жены-невидимки
Сезон 1 Серия 45
TBA
Мистика метро
Сезон 1 Серия 46
TBA
Рюмка от Генсека
Сезон 1 Серия 47
TBA
Без детей
Сезон 1 Серия 48
TBA
Архитектор Сталин
Сезон 1 Серия 49
TBA
Сталинка
Сезон 1 Серия 50
TBA
Советская пластическая хирургия
Сезон 1 Серия 51
TBA
Кто возьмет билетов пачку…
Сезон 1 Серия 52
TBA
Очередь за чудом
Сезон 1 Серия 53
TBA
Градус таланта
Сезон 1 Серия 54
TBA
Дама в автомобиле
Сезон 1 Серия 55
TBA
Колбасная мелодрама
Сезон 1 Серия 56
TBA
Советские оборотни
Сезон 1 Серия 57
TBA
Красный супермен
Сезон 1 Серия 58
TBA
Дом разбитых сердец
Сезон 1 Серия 59
TBA
Трубка счастья
Сезон 1 Серия 60
TBA
Байки из Мавзолея
Сезон 1 Серия 61
TBA
Все мы там не будем
Сезон 1 Серия 62
TBA
Внебрачные дети
Сезон 1 Серия 63
TBA
Прощание эпохи застоя
Сезон 1 Серия 64
TBA
Страшная тайна минтая
Сезон 1 Серия 65
TBA
Бермудский треугольник: ГУМ, ЦУМ и Детский мир
Сезон 1 Серия 66
TBA
Шеф, поехали!
Сезон 1 Серия 67
TBA
Цветы
Сезон 1 Серия 68
TBA
Роман с иностранцем
Сезон 1 Серия 69
TBA
Вечер в ресторане
Сезон 1 Серия 70
TBA
Рождение гламура
Сезон 1 Серия 71
TBA
Советское неглиже
Сезон 1 Серия 72
TBA
Сага о бигуди
Сезон 1 Серия 73
TBA
Горько!
Сезон 1 Серия 74
TBA
Чистота и красота
Сезон 1 Серия 75
TBA
Нехорошие дома, нехорошие квартиры
Сезон 1 Серия 76
TBA
На заслуженный отдых
Сезон 1 Серия 77
TBA
Синтетическое счастье
Сезон 1 Серия 78
TBA
Красная цена
Сезон 1 Серия 79
TBA
Жил-был пес
Сезон 1 Серия 80
TBA
Золото-бриллианты
Сезон 1 Серия 81
TBA
Ковёр, стенка и хрусталь
Сезон 1 Серия 82
TBA
Шуба
Сезон 1 Серия 83
TBA
Облико морале
Сезон 1 Серия 84
TBA
График выхода всех сериалов
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