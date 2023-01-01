В 1-м сезоне шоу «Хроники московского быта» ведущий Алексей Митрофанов рассказывает о том, что мода, детали домашнего обихода и уклад простых людей являются важными частями истории. Они ничуть не меньше, а то и больше отражают то, как стремительно меняется жизнь. Например, в наши дни супруг у человека может быть много, а проблемы в отношениях остались те же, что и 20, и полвека назад. Жизнь на две семьи тяжела. При этом две семьи были и у маршала Тухачевского, и у композитора Дунаевского, да и танцовщик Марис Лиепа имел неоднозначные связи. Эти и еще многие другие захватывающие истории из разных эпох в проекте Алексея Митрофанова.