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Постер телешоу Хроники московского быта
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Киноафиша Сериалы Хроники московского быта

Хроники московского быта (2009 - )

Хроники московского быта 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность телешоу 56 часов 0 минут

О чем телешоу

Ведущий пролета Алексей Митрофанов представляет убедительные доказательства того, что история — это не только государственные перевороты, политические и экономические проволочки, но и то, что находится в кастрюле простого жителя страны. Ну или то, что висит у него в платяном шкафу. Посмотрев туда, можно достоверно сделать выводы о том, насколько он был независим или подвержен влиянию других людей, состоятелен или нуждался, чего боялся, к чему стремился. Мода каждого исторического периода — это отражение перемен.

В ролях
В ролях
Алексей Митрофанов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Хроники московского быта - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 84 эпизода
 
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