Ведущий пролета Алексей Митрофанов представляет убедительные доказательства того, что история — это не только государственные перевороты, политические и экономические проволочки, но и то, что находится в кастрюле простого жителя страны. Ну или то, что висит у него в платяном шкафу. Посмотрев туда, можно достоверно сделать выводы о том, насколько он был независим или подвержен влиянию других людей, состоятелен или нуждался, чего боялся, к чему стремился. Мода каждого исторического периода — это отражение перемен.