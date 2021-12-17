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Постер к 1-му сезону сериала Плохой и сумасшедший
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Киноафиша Сериалы Плохой и сумасшедший Сезоны Сезон 1

Bad and Crazy 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Плохой и сумасшедший»

В 1-м сезоне сериала «Плохой и сумасшедший» в центре событий оказывается полицейский по имени Су Ель – беспринципный, коррумпированный и корыстный человек. Заработать лишнюю пару долларов для него гораздо важнее, чем вывести на чистую воду еще одного преступника. В прошлом в жизни Еля была большая любовь – его прекрасная коллега Хуэй Гем. Вот только девушка бросила его из-за разницы во взглядах. В отличие от своего бывшего, она готова до конца сражаться за справедливость. Однажды жизнь Еля переворачивается, когда он получает удар в челюсть от крайне принципиального и немного сумасшедшего незнакомца по кличке Кей.

Список серий 1-го сезона сериала «Плохой и сумасшедший» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 декабря 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 декабря 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 января 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 января 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 января 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 января 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 января 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 января 2022
График выхода всех сериалов
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