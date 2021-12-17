В 1-м сезоне сериала «Плохой и сумасшедший» в центре событий оказывается полицейский по имени Су Ель – беспринципный, коррумпированный и корыстный человек. Заработать лишнюю пару долларов для него гораздо важнее, чем вывести на чистую воду еще одного преступника. В прошлом в жизни Еля была большая любовь – его прекрасная коллега Хуэй Гем. Вот только девушка бросила его из-за разницы во взглядах. В отличие от своего бывшего, она готова до конца сражаться за справедливость. Однажды жизнь Еля переворачивается, когда он получает удар в челюсть от крайне принципиального и немного сумасшедшего незнакомца по кличке Кей.