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Постер к 1-му сезону телешоу Теория игры с Бомани Джонсом
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Теория игры с Бомани Джонсом Сезоны Сезон 1

Game Theory with Bomani Jones 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон телешоу «Теория игры с Бомани Джонсом»

В 1-м сезоне шоу «Теория игры с Бомани Джонсом» спортивный журналист и его гости исследуют спорт с весьма необычных ракурсов и затронут много волнующих тем. Обладатель премии «Эмми» Бомани Джонс готов продемонстрировать, что спорт — это не только то, что случается непосредственно на матчах, играх и состязаниях. Это более многообразный и захватывающий мир, который имеет непосредственное отношение к экономической и политической жизни общества. Вместе со своими героями Бомани погрузится в исследование гендерных вопросов, обсудит расовые предрассудки, а также другие стереотипы и предубеждения.

Список серий 1-го сезона телешоу «Теория игры с Бомани Джонсом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Стивен А. Смит Stephen A. Smith
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2022
Винс Стейплс Vince Staples
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2022
Рой Вуд-младший Roy Wood, Jr.
Сезон 1 Серия 3
27 марта 2022
Трейси Морган Tracy Morgan
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2022
Карлус Миллер Karlous Miller
Сезон 1 Серия 5
10 апреля 2022
Дон Стейли Dawn Staley
Сезон 1 Серия 6
17 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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