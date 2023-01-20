Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Война" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону телешоу Теория игры с Бомани Джонсом
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Теория игры с Бомани Джонсом Сезоны Сезон 2

Game Theory with Bomani Jones 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 2-й сезон телешоу «Теория игры с Бомани Джонсом»

Во 2-м сезоне шоу «Теория игры с Бомани Джонсом» Бомани, будучи весьма популярной персоной в мире спортивных средств массовой информации, продолжает удивлять зрителей инсайдами и откровениями. Монолог с шутками в стиле Лено на спортивные темы сопровождается интервью с гостями, которые приходят в студию. Трейси Морган, Стивен А. Смит и многие другие побеседовали с Бомани обо всем, что волнует болельщиков, футбольных фанатов и просто любителей спорта. Герои также погружаются в культурную или общественную повестки, которые тесно пересекаются со спортом — например, разбирается противоречивый инцидент, связанный с The Masters).

Список серий 2-го сезона телешоу «Теория игры с Бомани Джонсом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ник Райт Nick Wright
Сезон 2 Серия 1
20 января 2023
Кайл Брандт Kyle Brandt
Сезон 2 Серия 2
27 января 2023
Джейк Пол, Стивен А. Смит Jake Paul, Stephen A. Smith
Сезон 2 Серия 3
3 февраля 2023
Гилберт Аренас Gilbert Arenas
Сезон 2 Серия 4
10 февраля 2023
Рой Вуд-младший Roy Wood, Jr.
Сезон 2 Серия 5
17 февраля 2023
Дж.Р. Смит J.R. Smith
Сезон 2 Серия 6
3 марта 2023
Домоника Фоксворт Domonique Foxworth
Сезон 2 Серия 7
10 марта 2023
Тейлор Рукс Taylor Rooks
Сезон 2 Серия 8
17 марта 2023
Ник Райт #2 Nick Wright #2
Сезон 2 Серия 9
24 марта 2023
Кам'рон Cam'ron
Сезон 2 Серия 10
31 марта 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Без свеклы, сметаны и сала: рецепт старорусского борща никого не оставит равнодушным
Русские обнаружили главную несостыковку в сериале «Клон»: присмотритесь к лицу Иветти
Легендарный хит Магомаева люди могли и не услышать: его запретили по одной нелепой причине
Иностранцы в восторге от сына главного бабника из «Ментов»: взял лучшее от отца
Для Новосельцева не помеха: не поверите, сколько лет было Мымре из «Служебного романа»
Главный ляп «Семнадцати мгновений весны» связан с радистами и Штирлицем: вот как они прокололись
Это лакомство на Руси обожали взрослые и дети: сейчас люди не знают, что такое медовый хлеб
Натуральная панихида: самая странная детская игра родом из СССР
Ильф и Петров придумали ругательство, которое пропустила цензура: стало актуальнее с годами
Волк в овечьей шкуре: неожиданная правда о темном прошлом Новосельцева вас удивит
Аз есмь царь: эти русские фамилии могли носить только те, у кого в роду не было крепостных
Иностранка сыграла лучше русской: краше этой Наташи Ростовой сложно представить
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше