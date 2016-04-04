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Киноафиша Сериалы Руферы

Руферы (2016 - 2016)

Rufery 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Че!
Продолжительность телешоу 9 часов 0 минут

О чем телешоу

Сериал «Руферы» – это документальное шоу о реальных приключениях двух молодых парней с необычным увлечением. Жизнь руферов полна рисков и опасностей: от падений с огромной высоты до преследований полиции. Эти ребята находятся вне закона, что не мешает им постоянно покорять новые вершины – только не горные, а городские. Они крепят на свою экипировку маленькие экшен-камеры и отправляются на свой очередной челлендж. Самые высокие крыши мира, выпрыгивающее из груди от волнения сердце и никакой страховки!

В ролях Персонажи
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Сезоны
Руферы - Сезон 1 Сезон 1
2016, 18 эпизодов
 
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