Сериал «Руферы» – это документальное шоу о реальных приключениях двух молодых парней с необычным увлечением. Жизнь руферов полна рисков и опасностей: от падений с огромной высоты до преследований полиции. Эти ребята находятся вне закона, что не мешает им постоянно покорять новые вершины – только не горные, а городские. Они крепят на свою экипировку маленькие экшен-камеры и отправляются на свой очередной челлендж. Самые высокие крыши мира, выпрыгивающее из груди от волнения сердце и никакой страховки!