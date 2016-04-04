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Постер к 1-му сезону телешоу Руферы
Киноафиша Сериалы Руферы Сезоны Сезон 1

Rufery 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Руферы»

В 1-м сезоне сериала «Руферы» два обычных, на первый взгляд, парня каждый день рискуют здоровьем и даже жизнями ради острых ощущений и уникальных видеозаписей. Эти ребята – руферы, которые действуют вне закона и без какой-либо страховки. Они одержимы своим опасным хобби, как наркотиком. Все, что им нужно, – это заряд адреналина, прикрепленная к одежде экшен-камера и крыша повыше. Ребята берут городские вершины, осваивая самые высокие здания в разных населенных пунктах России и мира, а все свои приключения снимают на видео и показывают восторженной аудитории. Конечно, на такой высоте может случиться всякое… 

Список серий 1-го сезона телешоу «Руферы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 выпуск
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2016
2 выпуск
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2016
3 выпуск
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2016
4 выпуск
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2016
5 выпуск
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 2016
6 выпуск
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2016
7 выпуск
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2016
8 выпуск
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2016
9 выпуск
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2016
10 выпуск
Сезон 1 Серия 10
19 апреля 2016
11 выпуск
Сезон 1 Серия 11
20 апреля 2016
12 выпуск
Сезон 1 Серия 12
21 апреля 2016
13 выпуск
Сезон 1 Серия 13
25 апреля 2016
14 выпуск
Сезон 1 Серия 14
26 апреля 2016
15 выпуск
Сезон 1 Серия 15
27 апреля 2016
16 выпуск
Сезон 1 Серия 16
28 апреля 2016
17 выпуск
Сезон 1 Серия 17
4 мая 2016
18 выпуск
Сезон 1 Серия 18
5 мая 2016
График выхода всех сериалов
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