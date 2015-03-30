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Постер к 1-му сезону телешоу Асы Аляски
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Киноафиша Сериалы Асы Аляски Сезоны Сезон 1

Alaska's Ultimate Bush Pilots 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон телешоу «Асы Аляски»

В 1-м сезоне сериала «Асы Аляски» в центре событий оказывается бесстрашная команда авиакомпании Island Air – пилоты, которые осуществляют регулярное сообщение с островом Кадьяк на Аляске. Их обязанности сильно отличаются от работы обычных капитанов экипажа, ведь условия труда заставляют их становиться настоящими асами. Эти ребята выписывают в небе немыслимые фигуры высшего пилотажа, пытаясь обхитрить снежные бури, грозовые тучи, вечную слякоть, ветер и туман. Во время обычного экскурсионного полета пилотам нередко приходится бороться за безопасность и даже жизни своих пассажиров.

 

Список серий 1-го сезона телешоу «Асы Аляски» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Познакомьтесь с островным воздухом Meet Island Air
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2015
Сражаться или бежать Fight or Flight
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2015
Выживание мертвеца Deadman's Survival
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2015
Отчаянные времена Desperate Times
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2015
Рискованный бизнес Risky Business
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2015
Выискивая опасность Digging for Danger
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2015
Лови волну Surf's Up
Сезон 1 Серия 7
11 мая 2015
Время закрытия Closing Time
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2015
Тренировочный день Training Day
Сезон 1 Серия 9
29 июня 2015
График выхода всех сериалов
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