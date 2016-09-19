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Постер к 2-му сезону телешоу Асы Аляски
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Киноафиша Сериалы Асы Аляски Сезоны Сезон 2

Alaska's Ultimate Bush Pilots 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 2-й сезон телешоу «Асы Аляски»

Во 2-м сезоне сериала «Асы Аляски» продолжаются опасные приключения пилотов-героев в снегах Аляски. Таналийская авиация борется с преградами зимней погоды, чтобы переправить ледолазов на ледник Кник. Пилоты Джоэл Натвик и Джосайя Фриман помогают в поисках и спасении опытного туриста глубоко в зимней пустыне. Марк Баркер искушает судьбу и летит на нейтральную полосу, чтобы найти и спасти упавший самолет в заснеженном лесу, попутно борясь с переохлаждением. Тем временем Джосайя Фриман берет профессионального сноубордиста Марка Барахаса на вершину Чугачских гор для увлекательного катания на горных лыжах. 

 

Список серий 2-го сезона телешоу «Асы Аляски» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
В бездну Into the Deep
Сезон 2 Серия 1
19 сентября 2016
По тонкому льду On Thin Ice
Сезон 2 Серия 2
26 сентября 2016
Небеса на высоте 5000 футов Heaven at 5,000 Feet
Сезон 2 Серия 3
3 октября 2016
На волоске Hanging by a Thread
Сезон 2 Серия 4
3 октября 2016
Спасение пошло наперекосяк Salvage Gone Awry
Сезон 2 Серия 5
10 октября 2016
Летящий высоко Flying High
Сезон 2 Серия 6
10 октября 2016
Без следа Without a Trace
Сезон 2 Серия 7
17 октября 2016
Ледолазы Ice Climbers
Сезон 2 Серия 8
17 октября 2016
График выхода всех сериалов
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