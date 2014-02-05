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Постер к 1-му сезону телешоу Пропрованс. Драматические истории
Киноафиша Сериалы Пропрованс. Драматические истории Сезоны Сезон 1

Пропрованс. Драматические истории 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Пропрованс. Драматические истории»

В 1-м сезоне шоу «Пропрованс. Драматические истории» зрители получат уникальную возможность увидеть талантливых кулинаров, живущих во Франции. У каждого из них своя история, полная как взлетов, так и падений. Но всех объединяет страсть к вкусной пище и своему делу. В каждом выпуске появятся новые герои, а блогерша Ника Белоцерковская проведет с ними интервью, расспросив о карьерном пути и личной жизни. Программа покажет их повседневный быт и профессиональные моменты. Все участники не представляют себя без любимого занятия и готовы поделиться с широкой публикой рецептами изысканных блюд.

Список серий 1-го сезона телешоу «Пропрованс. Драматические истории» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2014
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2014
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2014
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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