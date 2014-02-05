«Пропрованс. Драматические истории» – передача канала «СТС». Ведет ее Белоцерковская Ника, которая известна как блогерша и большая поклонница вкусной еды. Она отправится на юго-восток Франции, где пообщается с простыми местными жителями. В каждом эпизоде появятся герои, которые не мыслят свое существование без любимого дела – кулинарии. Они расскажут свои истории, поделятся откровениями и богатым жизненным опытом. Через их трогательные рассказы о себе зрители смогут понять и почувствовать, как на самом деле строится быт в Провансе. Но картина будет неполной без местной еды, в создании которой поучаствует и Белоцерковская.