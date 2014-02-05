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Постер телешоу Пропрованс. Драматические истории
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Киноафиша Сериалы Пропрованс. Драматические истории

Пропрованс. Драматические истории (2014 - 2014)

Пропрованс. Драматические истории 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 1 час 36 минут

О чем телешоу

«Пропрованс. Драматические истории» – передача канала «СТС». Ведет ее Белоцерковская Ника, которая известна как блогерша и большая поклонница вкусной еды. Она отправится на юго-восток Франции, где пообщается с простыми местными жителями. В каждом эпизоде появятся герои, которые не мыслят свое существование без любимого дела – кулинарии. Они расскажут свои истории, поделятся откровениями и богатым жизненным опытом. Через их трогательные рассказы о себе зрители смогут понять и почувствовать, как на самом деле строится быт в Провансе. Но картина будет неполной без местной еды, в создании которой поучаствует и Белоцерковская.

В ролях
В ролях
Ника Белоцерковская
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Пропрованс. Драматические истории - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
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