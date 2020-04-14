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Постер к 1-му сезону телешоу Светлые новости
Киноафиша Сериалы Светлые новости Сезоны Сезон 1

Светлые новости 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 1 час 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Светлые новости»

В 1-м сезоне шоу «Светлые новости» Лирник и Светлаков объединяются для общей цели. Их дачные домики, где они соблюдают самоизоляцию, находятся всего в 147 шагах друг от друга. Ребята не побоялись агрессивного вируса и решили встретиться у Сергея дома. Здесь они обсудят последние новости, не касающиеся темы коронавируса, от которой изрядно устали не только они сами, но и весь мир. Светлаков считает, что всегда возможно отыскать светлые события среди трагических. Поэтому друзья сосредоточат внимание именно на тех забавных или нелепых новостях, которые в последнее время смогли рассмешить их самих.

Список серий 1-го сезона телешоу «Светлые новости» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 Выпуск
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2020
2 Выпуск
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2020
3 Выпуск
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2020
4 Выпуск
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2020
5 Выпуск
Сезон 1 Серия 5
20 апреля 2020
6 Выпуск
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2020
7 Выпуск
Сезон 1 Серия 7
22 апреля 2020
8 Выпуск
Сезон 1 Серия 8
23 апреля 2020
9 Выпуск
Сезон 1 Серия 9
27 апреля 2020
10 Выпуск
Сезон 1 Серия 10
28 апреля 2020
11 Выпуск
Сезон 1 Серия 11
29 апреля 2020
12 Выпуск
Сезон 1 Серия 12
4 мая 2020
График выхода всех сериалов
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