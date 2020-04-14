«Светлые новости» – удивительный проект, который возможен только во время самоизоляции. Знаменитый комик Сергей Светлаков совсем заскучал, соблюдая карантин, и решил пригласить к себе на дачу соседа Антона Лирника. Ребята устали от плохих новостей, которых с каждым днем пандемии становится только больше, поэтому решили сфокусироваться на светлых моментах. Несмотря на сложную обстановку, в мире все еще происходят удивительные или забавные вещи, на которые стоит обратить внимание. Ведущие выберут самые интересные, по их мнению, события, и обсудят их, сидя на диване.