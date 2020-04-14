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Киноафиша Сериалы Светлые новости

Светлые новости (2020 - 2020)

Светлые новости 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 7 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 1 час 24 минуты

О чем телешоу

«Светлые новости» – удивительный проект, который возможен только во время самоизоляции. Знаменитый комик Сергей Светлаков совсем заскучал, соблюдая карантин, и решил пригласить к себе на дачу соседа Антона Лирника. Ребята устали от плохих новостей, которых с каждым днем пандемии становится только больше, поэтому решили сфокусироваться на светлых моментах. Несмотря на сложную обстановку, в мире все еще происходят удивительные или забавные вещи, на которые стоит обратить внимание. Ведущие выберут самые интересные, по их мнению, события, и обсудят их, сидя на диване.

В ролях
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Антон Лирник
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Светлые новости - Сезон 1 Сезон 1
2020, 12 эпизодов
 
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