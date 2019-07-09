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Постер к 1-му сезону сериала Я люблю тебя, теперь умри
Киноафиша Сериалы Я люблю тебя, теперь умри Сезоны Сезон 1

I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я люблю тебя, теперь умри»

В 1-м сезоне сериала «Я люблю тебя, теперь умри» действие происходит в 2014 году в городке Фэрхейвен, штат Массачусетс. Юный парень Конрад Рой находится в абьюзивных отношениях с эмоционально неуравновешенной семнадцатилетней Мишель Картер. Пара не может ни расстаться, ни поддерживать нормальный роман. Мишель постоянно терроризирует парня тревожными и угрожающими сообщениями на телефон и в соцсетях. Все заканчивается трагично: июльской ночью Конрад закрывается в своем автомобиле и завершает жизнь самоубийством. Впервые в истории суд задумывается, может ли один человек быть в ответе за суицид другого.

Список серий 1-го сезона сериала «Я люблю тебя, теперь умри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Обвинение The Prosecution
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2019
Защита The Defense
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2019
График выхода всех сериалов
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