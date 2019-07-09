Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Я люблю тебя, теперь умри
Постер сериала Я люблю тебя, теперь умри
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Я люблю тебя, теперь умри

Я люблю тебя, теперь умри (2019 - 2019)

I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 2 часа 0 минут

О чем сериал

«Я люблю тебя, теперь умри» – это документальный сериал о кибербуллинге. В июле 2014 года в штате Массачусетс происходит трагедия: восемнадцатилетний парень по имени Конрад Рой убивает себя на стоянке в собственном автомобиле. Полиция не находит зацепок, кроме сообщений, оставленных в его телефоне бывшей девушкой – семнадцатилетней Мишель Картер. Судя по всему, именно ее угрозы и послужили причиной такого страшного решения. Случай становится первым прецедентом по статье «Умышленное доведение до самоубийства».

Я люблю тебя, теперь умри - трейлер
Я люблю тебя, теперь умри  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Я люблю тебя, теперь умри - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше