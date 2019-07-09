«Я люблю тебя, теперь умри» – это документальный сериал о кибербуллинге. В июле 2014 года в штате Массачусетс происходит трагедия: восемнадцатилетний парень по имени Конрад Рой убивает себя на стоянке в собственном автомобиле. Полиция не находит зацепок, кроме сообщений, оставленных в его телефоне бывшей девушкой – семнадцатилетней Мишель Картер. Судя по всему, именно ее угрозы и послужили причиной такого страшного решения. Случай становится первым прецедентом по статье «Умышленное доведение до самоубийства».