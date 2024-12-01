Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Последняя клятва Гиппократа 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Последняя клятва Гиппократа
Киноафиша Сериалы Последняя клятва Гиппократа Сезоны Сезон 1

Poslednyaya klyatva Gippokrata 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последняя клятва Гиппократа»

В 1-м сезоне сериала «Последняя клятва Гиппократа» бывший полевой хирург теперь работает простым врачом скорой помощи. Коллеги уважают его, считая поистине талантливейшим врачом, однако многим непросто найти с героем общий язык. Хирург холост, поскольку одна его супруга скончалась, а со второй он решил расстаться сам. При этом от второго брака у героя есть два взрослых сына. Братья не могут найти общий язык друг с другом. Младший связался с преступным миром, а старший устроился в правоохранительные органы. Отец должен примирить своих детей, спасти одного от тюрьмы и установить контакт со старшим.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Последняя клятва Гиппократа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 декабря 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 декабря 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 декабря 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 декабря 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 декабря 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 декабря 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 декабря 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 декабря 2024
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше