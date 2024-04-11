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Панчер 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Панчер
Киноафиша Сериалы Панчер Сезоны Сезон 1

Pancher 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Панчер»

В 1-м сезоне сериала «Панчер» экс-чемпион мира по боксу Виктор когда-то был обожаем миллионами. Но после того, как он совершил непреднамеренное убийство и отсидел три с половиной года в тюрьме, его жизнь изменилась. Виктор лишился любимого хобби и работы, потерял супругу, которая приняла решение подать на развод, а поклонники забыли и осудили своего кумира. Пытаясь найти себя и забыть о неблаговидной реальности, Виктор становится участником подпольных боев. В свободное же от работы время герой тренирует ребят из детского дома. Однако, вступив на подпольный ринг, чемпион оказался в эпицентре грязной игры организаторов боев. 

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 32 голоса
6.8 IMDb
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Список серий сериала Панчер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 апреля 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 мая 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 мая 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 мая 2024
График выхода всех сериалов
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