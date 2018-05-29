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Постер к 1-му сезону сериала Нулевой километр
Киноафиша Сериалы Нулевой километр Сезоны Сезон 1

Zero KMS 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Нулевой километр»

В 1-м сезоне сериала «Нулевой километр» в центре событий оказываются два простых русских парня из провинции. Костя – талантливый и целеустремленный молодой человек, который мечтает стать профессиональным клипмейкером. А Олег отличается острым умом и большими амбициями, он хочет создать свой бизнес и заработать много денег. Они решают действовать и перебираются из Мурманска в Москву. Судьба улыбается друзьям: очень скоро они знакомятся с человеком, способным исполнить все их мечты, – олигархом Шепиловым. Вот только Костя влюбляется в его бывшую девушку Алину, а Олег узнает слишком много о его бизнесе…

Список серий 1-го сезона сериала «Нулевой километр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Драйв свободы Freedom Drive
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2018
Убийца с ножом The Knife Killer
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2018
Нулевой километр Zero KMS
Сезон 1 Серия 3
29 мая 2018
Первая подсказка The First Clue
Сезон 1 Серия 4
29 мая 2018
Добро пожаловать, сестра Welcome Sister
Сезон 1 Серия 5
29 мая 2018
Заброшенный Abandoned
Сезон 1 Серия 6
29 мая 2018
Превзойденный Trumped
Сезон 1 Серия 7
29 мая 2018
Новый начальник New Boss
Сезон 1 Серия 8
29 мая 2018
Волки Volki
Сезон 1 Серия 9
29 мая 2018
Видеозвонок Video Call
Сезон 1 Серия 10
29 мая 2018
Последний проход Last Pass
Сезон 1 Серия 11
29 мая 2018
Не встречайся с Десмондом Don't Meet Desmond
Сезон 1 Серия 12
29 мая 2018
График выхода всех сериалов
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