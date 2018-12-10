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Постер к 1-му сезону сериала Мой странный герой
Киноафиша Сериалы Мой странный герой Сезоны Сезон 1

Boksooga Dolawadda 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой странный герой»

Незадолго до выпускных экзаменов обаятельный троечник Кан Пок-су вылетел из школы Сольсонго по несправедливому обвинению в попытке убийства подростка. Десять лет спустя парень случайно становится национальным героем и получает возможность получить аттестат о среднем образовании. 27-летний Пок-су возвращается за парту и возобновляет общение с Сон Су-джон, его бывшей одноклассницей и первой любовью, которая стала учителем. Великовозрастный старшеклассник получает возможность доказать свою невиновность в давней трагедии, а заодно разоблачить коррумпированное руководство престижного учебного заведения.

Список серий 1-го сезона сериала «Мой странный герой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 декабря 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 декабря 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 декабря 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 декабря 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 декабря 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 января 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
1 января 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
7 января 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
7 января 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
8 января 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
8 января 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
14 января 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
14 января 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
15 января 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
15 января 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
21 января 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
21 января 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
22 января 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
22 января 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
28 января 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
28 января 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
29 января 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
29 января 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
4 февраля 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
4 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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