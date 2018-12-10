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Постер сериала Мой странный герой
Постер сериала Мой странный герой
Постер сериала Мой странный герой
Постер сериала Мой странный герой
Постер сериала Мой странный герой
Постер сериала Мой странный герой
Постер сериала Мой странный герой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Мой странный герой

Мой странный герой (2018 - 2019)

Boksooga Dolawadda 18+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Незадолго до выпускных экзаменов обаятельный троечник Кан Пок-су вылетел из школы Сольсонго по несправедливому обвинению в попытке убийства подростка. Десять лет спустя парень случайно становится национальным героем и получает возможность получить аттестат о среднем образовании. 27-летний Пок-су возвращается за парту и возобновляет общение с Сон Су-джон, его бывшей одноклассницей и первой любовью, которая стала учителем. Великовозрастный старшеклассник получает возможность доказать свою невиновность в давней трагедии, а заодно разоблачить коррумпированное руководство престижного учебного заведения.

В ролях
В ролях
Ким Гван-гю
Ким Ми-гён
Ом Хё-соп
Ю Сын-хо
Ю Сын-хо
Квак Тон-ён
Чхон Хо-джин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Мой странный герой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 32 эпизода
 
Отзывы о сериале
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