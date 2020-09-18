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Постер к 1-му сезону телешоу Мастера американского барбекю
Киноафиша Сериалы Мастера американского барбекю Сезоны Сезон 1

The American Barbecue Showdown 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Мастера американского барбекю»

В 1-м сезоне шоу «Мастера американского барбекю» соревнование стартует с классического барбекю — комбинированного блюда. Конкурсанты должны представить аппетитное мясо в двух вариантах и два сочных гарнира. Затем противникам дано задание приготовить торжественный обед по случаю празднования Дня независимости для полусотни спасателей. Им заказали стейки трай-тип, отбивные из свинины, бургеры с сыром и многое другое. Задача будет не из простых, ведь участники ограничены по времени, а меню должно быть большим и разнообразным. В следующем выпуске кулинарам предстоит поразить воображение судей приготовлением ребрышек.

Список серий телешоу Мастера американского барбекю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Барбекю поколений Barbecue in the Blood
Сезон 1 Серия 1
18 сентября 2020
День независимости Red, White and Barbecue
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 2020
Эту говядину съест даже беззубый Don't Need Teeth to Eat This Beef
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2020
Турнир по приготовлению сэндвичей Tournament of Sandwiches
Сезон 1 Серия 4
18 сентября 2020
Енот, игуана и заяц Raccoon, Iguana and Hare — Oh My!
Сезон 1 Серия 5
18 сентября 2020
Готовим по старинке Cooking It Old School
Сезон 1 Серия 6
18 сентября 2020
Барбекю со всего света Barbecue Around the World
Сезон 1 Серия 7
18 сентября 2020
Целая свинья! The. Whole. Hog.
Сезон 1 Серия 8
18 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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