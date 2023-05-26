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Постер к 2-му сезону телешоу Мастера американского барбекю
Киноафиша Сериалы Мастера американского барбекю Сезоны Сезон 2

The American Barbecue Showdown 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Мастера американского барбекю»

Во 2-м сезоне шоу «Мастера американского барбекю» и вновь самые талантливые кулинары из разных американских городов собираются вместе, чтобы сразиться друг против друга за титул лучшего мастера по приготовлению барбекю. Сначала им предстоит сделать три сэндвича с сочной курицей и салатом, потом поразить воображение судей нежно свининой и наконец создать огромный шедевр из говядины и колбасы. В следующем выпуске участники должны продемонстрировать, насколько они хороши в создании экзотических блюд. Мастера углей представят на суд взыскательного жри жаркое из ящерицы, шкварки из хвоста бобра и мясо аллигатора.

Список серий телешоу Мастера американского барбекю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Огонь внутри The Fire Within
Сезон 2 Серия 1
26 мая 2023
Острый соус Saucy and Spicy
Сезон 2 Серия 2
26 мая 2023
Земля, море и огонь Land, Sea & Fire
Сезон 2 Серия 3
26 мая 2023
Битва за лучший завтрак Breakfast Showdown
Сезон 2 Серия 4
26 мая 2023
Хлам или сокровище для барбекю? BBQ Trash or Treasure?
Сезон 2 Серия 5
26 мая 2023
Праздничный пир A Festive Feast
Сезон 2 Серия 6
26 мая 2023
Сражение на мечах Don't Bring a Skewer, To A Swordfight
Сезон 2 Серия 7
26 мая 2023
Целая свинья The Piggy Bank
Сезон 2 Серия 8
26 мая 2023
График выхода всех сериалов
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