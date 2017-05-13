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Постер к 1-му сезону сериала Плохой вор, хороший вор
Киноафиша Сериалы Плохой вор, хороший вор Сезоны Сезон 1

Bad Thief, Good Thief 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 50
Продолжительность сезона 62 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плохой вор, хороший вор»

В 1-м сезоне сериала «Плохой вор, хороший вор» в центре сюжета оказывается загадочная команда воров-виртуозов, которая один за другим обкрадывает богатые дома корейских чиновников и бизнесменов. Полиция мечется между местами преступлений, но не может ни нащупать улики, ни найти свидетелей. Коварные злоумышленники словно просачиваются сквозь стены и исчезают в никуда. Но вскоре один из детективов замечает, что жертвами грабителей становятся лишь определенные люди – власть имущие, которые хотя бы раз злоупотребляли своими полномочиями. Очевидно, что воры – люди, ставшие жертвами нечистых на руку политиков и предпринимателей.

Список серий 1-го сезона сериала «Плохой вор, хороший вор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 мая 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 мая 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 июня 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 июня 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 июня 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 июня 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 июня 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
24 июня 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
25 июня 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
1 июля 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
2 июля 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
8 июля 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
9 июля 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
15 июля 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
16 июля 2017
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
22 июля 2017
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
23 июля 2017
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
29 июля 2017
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
30 июля 2017
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
5 августа 2017
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
6 августа 2017
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
12 августа 2017
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
13 августа 2017
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
19 августа 2017
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
20 августа 2017
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
26 августа 2017
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
27 августа 2017
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
2 сентября 2017
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
3 сентября 2017
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
9 сентября 2017
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
10 сентября 2017
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
16 сентября 2017
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
17 сентября 2017
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
23 сентября 2017
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
24 сентября 2017
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
30 сентября 2017
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
1 октября 2017
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
8 октября 2017
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
8 октября 2017
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
14 октября 2017
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
15 октября 2017
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
28 октября 2017
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
28 октября 2017
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
5 ноября 2017
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
5 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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