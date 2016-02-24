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Постер к 1-му сезону сериала Привет с того света
Киноафиша Сериалы Привет с того света Сезоны Сезон 1

Dolawayo Ajjeossi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Привет с того света»

Трогательная комедийная дорама, основанная на японском мистическом романе. Менеджер Ким Мен-су вечно пропадает на работе, пропуская годовщины и дни рождения. Владелец ресторана Хан Ги-так помогает бывшим заключённым с трудоустройством и решает проблемы своей давней возлюбленной. У них нет ничего общего, кроме одной детали: оба погибают в один день и оказываются на поезде, идущем в рай. Но как можно пребывать в эдемских кущах, когда на бренной земле осталось столько незаконченных дел? Небесная канцелярия готова дать мужчинам отсрочку, но в мир живых они вернутся уже совсем в другом обличье.

Список серий 1-го сезона сериала «Привет с того света» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 марта 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 марта 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
30 марта 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 марта 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
6 апреля 2016
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 апреля 2016
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 апреля 2016
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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