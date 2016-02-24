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Постер сериала Привет с того света
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Киноафиша Сериалы Привет с того света

Привет с того света (2016 - 2016)

Dolawayo Ajjeossi 18+
Год выпуска 2016
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Трогательная комедийная дорама, основанная на японском мистическом романе. Менеджер Ким Мен-су вечно пропадает на работе, пропуская годовщины и дни рождения. Владелец ресторана Хан Ги-так помогает бывшим заключённым с трудоустройством и решает проблемы своей давней возлюбленной. У них нет ничего общего, кроме одной детали: оба погибают в один день и оказываются на поезде, идущем в рай. Но как можно пребывать в эдемских кущах, когда на бренной земле осталось столько незаконченных дел? Небесная канцелярия готова дать мужчинам отсрочку, но в мир живых они вернутся уже совсем в другом обличье.

В ролях
В ролях
Мин-чжун Ли
Ли Рэ
Ли Рэ
Ра Ми-ран
Ра Ми-ран
Рэйн
О Дэ-хван
О Дэ-хван
Ким Ин-гвон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Привет с того света - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 16 эпизодов
 
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