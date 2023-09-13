Во 2-м сезоне сериала «Крупье» продолжается история Тамера Йылмаза, который рос в нищете и посвятил всю свою жизнь тому, чтобы добиться финансового благополучия и независимости. Напомним, в предыдущем сезоне молодому человеку удалось реализовать свой план – он стал преуспевающим разработчиком программного обеспечения, подписал договор с американскими инвесторами на 300 000 000 долларов, приобрел своим близким роскошный особняк с прислугой. Ощущая, что способен на все, Тамер решается на жестокое преступление. Он похищает женщину, которой стал буквально одержим, и подчиняет ее своей воле.