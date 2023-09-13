Menu
Kinoafisha TV Shows Çöp Adam Seasons Season 2

Season premiere 13 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 12 hours 0 minute
"Çöp Adam" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Крупье» продолжается история Тамера Йылмаза, который рос в нищете и посвятил всю свою жизнь тому, чтобы добиться финансового благополучия и независимости. Напомним, в предыдущем сезоне молодому человеку удалось реализовать свой план – он стал преуспевающим разработчиком программного обеспечения, подписал договор с американскими инвесторами на 300 000 000 долларов, приобрел своим близким роскошный особняк с прислугой. Ощущая, что способен на все, Тамер решается на жестокое преступление. Он похищает женщину, которой стал буквально одержим, и подчиняет ее своей воле.

Series rating

4.2
Rate 11 votes
"Çöp Adam" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 26
Season 2 Episode 1
13 September 2023
Episode 27
Season 2 Episode 2
20 September 2023
Episode 28
Season 2 Episode 3
27 September 2023
Episode 29
Season 2 Episode 4
4 October 2023
Episode 30
Season 2 Episode 5
11 October 2023
Episode 31
Season 2 Episode 6
18 October 2023
