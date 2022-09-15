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Постер к 2-му сезону сериала Невиновный подсудимый
Киноафиша Сериалы Невиновный подсудимый Сезоны Сезон 2

Mahkum
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Невиновный подсудимый»

Во 2-м сезоне сериала «Невиновный подсудимый» продолжается история мужчины, который в прошлом был прокурором. Герой отличался честностью и принципиальностью и всегда стремился добиться правды любой ценой. Но однажды с ним случилось нечто ужасное. Теперь Фырат осужден за убийство собственной супруги и ребенка. Кроме того, однажды он приходит в себя с амнезией и не знает даже, по какой причине оказался за решеткой. Прокурор пытается восстановить память и очистить свою репутацию. Ему предстоит преодолеть немало сложностей, чтобы разобраться в этом запутанном деле и вернуть свое доброе имя.

Список серий 2-го сезона сериала «Невиновный подсудимый» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 25. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 2022
Серия 2 26. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
22 сентября 2022
Серия 3 27. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
29 сентября 2022
Серия 4 28. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
6 октября 2022
Серия 5 29. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
13 октября 2022
Серия 6 30. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
20 октября 2022
Серия 7 31. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
29 октября 2022
График выхода всех сериалов
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