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Постер к 1-му сезону сериала Невиновный подсудимый
Киноафиша Сериалы Невиновный подсудимый Сезоны Сезон 1

Mahkum
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 48 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невиновный подсудимый»

В 1-м сезоне сериала «Невиновный подсудимый» прокурор Агыт Булут оказался на месте тех, кого много лет по долгу службы обвинял в совершении правонарушений и обрекал на уголовное наказание. Он попал на скамью подсудимых и рискует получить смертельный приговор. Это случилось после того, как Агыт раскрыл преступление, связанное с убийством владельца крупной корпорации. С этим человеком расправился его собственный брат-близнец, который после этого занял его кресло и встал во главе компании. Герой стал жертвой заговора и оказался в тупике. Ему предстоит преодолеть немало испытаний...

Список серий 1-го сезона сериала «Невиновный подсудимый» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
23 декабря 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
30 декабря 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
13 января 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
20 января 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
27 января 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
3 февраля 2022
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
10 февраля 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
17 февраля 2022
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
24 февраля 2022
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
3 марта 2022
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
10 марта 2022
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
17 марта 2022
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
24 марта 2022
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
7 апреля 2022
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
14 апреля 2022
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
21 апреля 2022
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
28 апреля 2022
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
5 мая 2022
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
12 мая 2022
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
19 мая 2022
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
26 мая 2022
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
2 июня 2022
График выхода всех сериалов
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