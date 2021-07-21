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Киноафиша Сериалы Шабабники Сезоны Сезон 2

Shababnikim 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Шабабники »

Во 2-м сезоне сериала «Шабабники» после отчисления из ешивы трое друзей пытаются добиться успеха в светском мире. Гедалия оставляет их компанию и перебирается в отдаленную ешиву на юге Израиля. Теперь парень готовится к самому важному испытанию в своей жизни – поступлению в раввинат. Авиноам, Меир, Дов в расстроенных чувствах решают основать собственную общину. Правда, свой «офис» они размещают на самой светской улице Иерусалима. Они предлагают Гедалии присоединиться к ним, но тот сомневается, что готов рискнуть всем ради дружбы. Тем временем отец Деворы приезжает в Израиль, чтобы встретиться с будущим зятем.

Список серий 2-го сезона сериала «Шабабники » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
21 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
26 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
1 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
2 августа 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
8 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
9 августа 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
15 августа 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
16 августа 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
22 августа 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
29 августа 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
5 сентября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
12 сентября 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
19 сентября 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
26 сентября 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
3 октября 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
10 октября 2021
График выхода всех сериалов
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