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Киноафиша Сериалы Шабабники Сезоны Сезон 1

Shababnikim 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Шабабники »

В 1-м сезоне сериала «Шабабники» в современном израильском мегаполисе причудливым образом переплетаются традиционная еврейская религия, светский мир и так называемая «новая этика». Молодежь умело лавирует между культурами, общественными правилами и собственными потребностями. Авиноам, Меир, Дов и Гедалия – студенты элитарной ультраортодоксальной ешивы. Это высшее религиозное учебное заведение, после окончания которого каждый из них станет настоящим раввином. И все же молодость и тяга к приключениям частенько перевешивают в них чувство долга. Ребята наслаждаются благами современного мира, стараясь не потеряться в нем.

Список серий 1-го сезона сериала «Шабабники » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 декабря 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 января 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 января 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 января 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 января 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
22 января 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
29 января 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 февраля 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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