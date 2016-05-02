В 1-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Линкольн собирается посмотреть свое любимое телешоу, когда внезапно отключается электричество. Потом мальчик случайно оставляет голосовое сообщение на телефоне Лори, и ему нужно удалить его, прежде чем она прослушает. Линкольну надоедает, что его сестры постоянно вмешиваются в его дела. Затем подросток заботится о тарантуле. Девочки снова мешают Линкольну, когда он пытается прийти на школьные занятия, не опоздав. Семья Лауд не может определиться с местом отдыха. Линкольн хочет доказать, что он достаточно взрослый и может сесть за стол с родителями.