Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Loud House 2016, season 1

The Loud House season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Loud House Seasons Season 1

The Loud House 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 52
Runtime 13 hours 0 minute
"The Loud House" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мой шумный дом» Линкольн собирается посмотреть свое любимое телешоу, когда внезапно отключается электричество. Потом мальчик случайно оставляет голосовое сообщение на телефоне Лори, и ему нужно удалить его, прежде чем она прослушает. Линкольну надоедает, что его сестры постоянно вмешиваются в его дела. Затем подросток заботится о тарантуле. Девочки снова мешают Линкольну, когда он пытается прийти на школьные занятия, не опоздав. Семья Лауд не может определиться с местом отдыха. Линкольн хочет доказать, что он достаточно взрослый и может сесть за стол с родителями.

Series rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
The Loud House List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Left in the Dark
Season 1 Episode 1
2 May 2016
Get the Message
Season 1 Episode 2
2 May 2016
Heavy Meddle
Season 1 Episode 3
3 May 2016
Making the Case
Season 1 Episode 4
3 May 2016
Along Came a Sister
Season 1 Episode 5
4 May 2016
Chore and Peace
Season 1 Episode 6
4 May 2016
Project Loud House
Season 1 Episode 7
5 May 2016
In Tents Debate
Season 1 Episode 8
5 May 2016
The Sweet Spot
Season 1 Episode 9
6 May 2016
A Tale of Two Tables
Season 1 Episode 10
6 May 2016
Driving Miss Hazy
Season 1 Episode 11
9 May 2016
No Guts, No Glori
Season 1 Episode 12
10 May 2016
Picture Perfect
Season 1 Episode 13
11 May 2016
Undie Pressure
Season 1 Episode 14
12 May 2016
Linc or Swim
Season 1 Episode 15
13 May 2016
Hand-Me-Downer
Season 1 Episode 16
16 May 2016
Sleuth or Consequences
Season 1 Episode 17
17 May 2016
Changing the Baby
Season 1 Episode 18
18 May 2016
Sound of Silence
Season 1 Episode 19
19 May 2016
Space Invader
Season 1 Episode 20
20 May 2016
For Bros About to Rock
Season 1 Episode 21
6 June 2016
Ties that Bind
Season 1 Episode 22
7 June 2016
The Green House
Season 1 Episode 23
8 June 2016
The Butterfly Effect
Season 1 Episode 24
9 June 2016
It's a Loud, Loud, Loud, Loud, House
Season 1 Episode 25
10 June 2016
House Music
Season 1 Episode 26
18 July 2016
Two Boys and a Baby
Season 1 Episode 27
19 July 2016
Overnight Success
Season 1 Episode 28
20 July 2016
Toads and Tiaras
Season 1 Episode 29
21 July 2016
A Novel Idea
Season 1 Episode 30
22 July 2016
Cover Girls
Season 1 Episode 31
1 August 2016
Out On A Limo
Season 1 Episode 32
2 August 2016
Attention Deficit
Season 1 Episode 33
3 August 2016
Save the Date
Season 1 Episode 34
4 August 2016
Come Sale Away
Season 1 Episode 35
12 September 2016
Lincoln Loud: Girl Guru
Season 1 Episode 36
13 September 2016
Roughin' It
Season 1 Episode 37
14 September 2016
The Waiting Game
Season 1 Episode 38
15 September 2016
The Loudest Yard
Season 1 Episode 39
16 September 2016
Dance Dance Resolution
Season 1 Episode 40
19 September 2016
A Fair to Remember
Season 1 Episode 41
20 September 2016
A Tattler's Tale
Season 1 Episode 42
21 September 2016
Homespun
Season 1 Episode 43
22 September 2016
April Fools Rules
Season 1 Episode 44
23 September 2016
The Price of Admission
Season 1 Episode 45
15 October 2016
One Flu Over the Loud House
Season 1 Episode 46
15 October 2016
One of the Boys
Season 1 Episode 47
17 October 2016
Cereal Offender
Season 1 Episode 48
18 October 2016
Raw Deal
Season 1 Episode 49
19 October 2016
Study Muffin
Season 1 Episode 50
20 October 2016
Funny Business
Season 1 Episode 51
7 November 2016
Snow Bored
Season 1 Episode 52
8 November 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more