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Постер к 1-му сезону сериала MONEYпуляторы
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Киноафиша Сериалы MONEYпуляторы Сезоны Сезон 1

MONEYпуляторы 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «MONEYпуляторы»

В 1-м сезоне сериала «MONEYпуляторы» четыре реальные одинокие женщины рассказывают журналистам и зрителям свои истории. Каждая из них тем или иным способом стала жертвой брачного афериста. Героини раскрывают всю правду о мошенниках, играющих на любви, чтобы предостеречь от них других людей. Оказывается, существует целая технология, находящаяся на грани психологии и манипуляции, которая позволяет злодеям полностью поглощать внимание своих целей. Они «катают» женщин на эмоциональных качелях, то заставляя поверить в счастливое будущее, то внушая ужас, пока не получают от союза свою выгоду.

Список серий 1-го сезона сериала «MONEYпуляторы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2023
График выхода всех сериалов
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