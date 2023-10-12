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Стой! Не то мама будет гадать
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Отзывы о сериале «Стой! Не то мама будет гадать»
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Светлана Духовская
12 октября 2023, 00:22
Оценка
Актеры знакомые, трейлер яркий, многообещающий. Люблю наши комедии, юмор понятный. Сериал жду!!!!
12 октября 2023, 00:22
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Лариса Степанова
26 октября 2023, 13:41
Оценка
Наконец-то будет сериал, который можно будет посмотреть с мужем вечером. Спасибо за идею соединить детектив с юмором.
26 октября 2023, 13:41
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Александра Волкова
27 октября 2023, 13:13
Оценка
Надеюсь под конец сериала мама уедет от сыночка? Жду этого очень!!!
27 октября 2023, 13:13
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Елизавета Беляева
2 ноября 2023, 10:40
Оценка
Благодарю всю сьемочную команду, все что задумали получилось. Сняли веселый сериал для всей семьи.
2 ноября 2023, 10:40
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