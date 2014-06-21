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Постер к 1-му сезону сериала Муж на час
Киноафиша Сериалы Муж на час Сезоны Сезон 1

Муж на час 12+
Название Cезон 1
Премьера сезона 21 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Муж на час»

В 1-м сезоне сериала «Муж на час» у героя в один момент жизни все пошло наперекосяк. Будучи сотрудником центра научных исследований, он отдал много сил и времени на проект по созданию нового типа авиационного двигателя. Однако его коварный коллега, узнавший о наработках, присвоил его достижения, вынудив героя уволиться. В это же время жена уехала в другую страну, сославшись на деловую поездку. Герой заподозрил ее в связи с боссом. Новая страница его жизни началась с того, что соседка обратилась за помощью. У нее сломался телевизор. Она вызвала мастера, но тот не приходил. Когда герой справился с задачей, пришли сотрудники фирмы «Муж на час»...

Список серий 1-го сезона сериала «Муж на час» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 июня 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 июня 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2014
График выхода всех сериалов
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