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Постер сериала Муж на час
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Киноафиша Сериалы Муж на час

Муж на час (2014 - 2014)

Муж на час 18+
Год выпуска 2014
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается сотрудник научно-исследовательского института, который занимался разработкой нового типа авиационного двигателя. Однажды он продемонстрировал проект своему коллеге, чтобы получить совет, и тот присвоил наработки и успешно защитил докторскую. Супруга героя отправилась в Италию с руководителем якобы в командировку. Главный герой ушел из НИИ и стал помогать соседям чинить различные поломки. Вскоре к нему обратилось руководство компании «Муж на час» с предложением о сотрудничестве...

В ролях
В ролях
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Мария Куликова
Мария Куликова
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Константин Войтенко
Михаил Досенко
Анатолий Зиновенко
Анатолий Зиновенко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Муж на час - Cезон 1 Cезон 1
2014, 4 эпизода
 
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