В центре событий оказывается сотрудник научно-исследовательского института, который занимался разработкой нового типа авиационного двигателя. Однажды он продемонстрировал проект своему коллеге, чтобы получить совет, и тот присвоил наработки и успешно защитил докторскую. Супруга героя отправилась в Италию с руководителем якобы в командировку. Главный герой ушел из НИИ и стал помогать соседям чинить различные поломки. Вскоре к нему обратилось руководство компании «Муж на час» с предложением о сотрудничестве...