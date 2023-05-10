В 1-м сезоне сериала «Царица Клеопатра» в центре событий оказывается знаменитая царица Египта. Клеопатра вошла в историю как самая могущественная правительница этого государства. В 48 году до нашей эры, когда политическое положение в обществе стало угрожать жизни Клеопатры, она совершила побег в Сирию и собрала могущественную армию. Так развязалась война между соправителями государства. Благодаря красоте, коварству и многочисленным талантам Клеопатре удалось вернуть трон. Кроме того, у нее всегда было множество любовников, которых она не оставляла в живых. Появление Цезаря повлияло на планы Клеопатры, но не изменило ее главной цели.