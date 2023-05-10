Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Queen Cleopatra 2023 season 2

Queen Cleopatra season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Queen Cleopatra Seasons Season 2

Queen Cleopatra 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Queen Cleopatra" season 2 description

В 1-м сезоне сериала «Царица Клеопатра» в центре событий оказывается знаменитая царица Египта. Клеопатра вошла в историю как самая могущественная правительница этого государства. В 48 году до нашей эры, когда политическое положение в обществе стало угрожать жизни Клеопатры, она совершила побег в Сирию и собрала могущественную армию. Так развязалась война между соправителями государства. Благодаря красоте, коварству и многочисленным талантам Клеопатре удалось вернуть трон. Кроме того, у нее всегда было множество любовников, которых она не оставляла в живых. Появление Цезаря повлияло на планы Клеопатры, но не изменило ее главной цели.

Series rating

1.2
Rate 10 votes
"Queen Cleopatra" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 2
Rivals
Season 2 Episode 1
10 May 2023
When In Rome
Season 2 Episode 2
10 May 2023
What should be done
Season 2 Episode 3
10 May 2023
The Last Pharaoh
Season 2 Episode 4
10 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more