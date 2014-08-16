Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Большое маленькое приключение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Счастливый шанс
Киноафиша Сериалы Счастливый шанс Сезоны Сезон 1

Счастливый шанс 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Счастливый шанс»

В 1-м сезоне сериала «Счастливый шанс» главными героинями оказываются Татьяна и Елена, которые дружили со школьной скамьи. После учебы обе решили поступать в разные университеты. Экстравагантная Таня хочет стать певицей, а Лена мыслит более прагматично и планирует связать свою жизнь с финансами. Обе девушки сходят с ума по одному и тому же мужчине, который был их одноклассником. Это не может не отразиться на их дружеских отношениях. Красавец знает, что выбор за ним, и в итоге отдает предпочтение скромнице Лене. После этого Толя отправляется в армию, Лена хочет его дождаться, но все идет не по намеченному плану...

Список серий 1-го сезона сериала «Счастливый шанс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 августа 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 августа 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 августа 2014
График выхода всех сериалов
Related video
Гости на Новый год будут требовать добавки: это праздничное блюдо обожали русские цари
До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски
Астрологи верят, что эти знаки зодиака становятся маньяками чаще всего: топ-3 опасных
Цискаридзе — единственный, кто унизил известную актрису: даже бездомные ее жалели
Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв
Как предохранялись от нежелательной беременности на Руси: от этих методов вам будет не по себе
«Вообще не люблю»: маленькая Женя Ковалева даже слышать не хочет о «Сватах»
Все из-за Фрейндлих: Рязанов угрожал, что не будет снимать «Служебный роман»
Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке
Жалеет до сих пор: Киркоров откровенно сообщил о своей главной ошибке
Три женских имени, у которых на роду написано быть истеричками: «выносят мозги» мужьям и детям
Простушке Кате из «Афони» уже 68 лет: годы не пощадили актрису (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше