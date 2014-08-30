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Постер к 2-му сезону сериала Один на всех
Киноафиша Сериалы Один на всех Сезоны Сезон 2

Один на всех 12+
Название Сезон 2. Снова один на всех
Премьера сезона 30 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Один на всех»

Во 2-м сезоне сериала «Снова один на всех» приключения 40-летнего военнослужащего в отставке Евгения Геннадьевича продолжаются. После развода с женой он попал в дом своего детства, где остались одни женщины — старухи, дамы преклонного возраста с дочками, молодые одинокие матери с маленькими детьми. Герой почувствовал, что он может помочь женщинам, которые живут в этом доме. Каждая находит в нем того мужчину, который ей так нужен, — супруг, отец, сын, приятель. Он может заступиться и поддержать в тяжелый момент. Евгений Геннадьевич продолжает распутывать непростые ситуации, в которых оказываются героини, и искать виновников.

Список серий 2-го сезона сериала «Один на всех» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Снова один на всех. Серия 1
Сезон 2 Серия 1
30 августа 2014
Снова один на всех. Серия 2
Сезон 2 Серия 2
30 августа 2014
Снова один на всех. Серия 3
Сезон 2 Серия 3
30 августа 2014
Снова один на всех. Серия 4
Сезон 2 Серия 4
30 августа 2014
График выхода всех сериалов
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