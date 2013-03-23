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Постер к 1-му сезону сериала Один на всех
Киноафиша Сериалы Один на всех Сезоны Сезон 1

Один на всех 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Один на всех»

В 1-м сезоне сериала «Снова один на всех» 40-летний военнослужащий Евгений Геннадьевич развелся с супругой, оставив ей все имущество, и остался один на улице. Он вернулся в город, где провел ранние годы своей жизни. С момента смерти его матери там стояла пустая квартира в стареньком доме на окраине. Александров с трудом узнал свой дом – он почти разрушен. Затем герой столкнулся с подругой детства Лидой. Несмотря на то что они с Александровым одного возраста, она кажется совсем старухой. Лида пережила немало проблем в жизни. От нее Александров узнал, что в доме, где он провел детские годы, остались только женщины...

Список серий 1-го сезона сериала «Один на всех» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Один на всех. Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2013
Один на всех. Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 марта 2013
Один на всех. Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2013
Один на всех. Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 марта 2013
График выхода всех сериалов
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